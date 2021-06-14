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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Drift yaparken köpeği görüp kontrolden çıktı, duvara çarparak durabildi

Drift yaparken köpeği görüp kontrolden çıktı, duvara çarparak durabildi

Sürücünün drift yapması detay

Polis Bild Trafik Polisi Polis Ekipleri Trol 

-Köpeğin koşarak gelmesi detay
-Duvara vurması detay
-Diğer detaylar

( ANTALYA )- Otomobilin kapısı açık halde yapılan drift yürekleri ağızlara getirdi ANTALYA

- Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek sokak üzerinde drift yapan sürücü, üzerine doğru gelen köpeği görünce kaçmaya çalıştı. Sürücü hızını alamayarak bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Gence ve arkadaşına yaklaşık 10 bin TL tutarında ceza uygulanarak aracı otoparka çekildi. Olay, Kepez İlçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü ve arkadaşı, sokak üzerinde aracın kapısı açık halde drift yapmaya başladı.
Bu sırada sürücünün yanına doğru bir köpeğin havlayarak koştuğu görüldü.
Köpeğin üzerine doğru geldiğini görerek kapıyı kapatıp yön değiştiren sürücü hızını alamayarak bir sitenin duvarına çarptı. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen trafik polisi ekibi, şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve drift yapmaktan yaklaşık 10 bin TL ceza makbuzu düzenledi.
Araç ise polis ekipleri tarafından trafikten men edilerek otoparka çekildi.
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