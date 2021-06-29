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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Drift yapan şahsa hapis cezası

Drift yapan şahsa hapis cezası

- Zarar gören alandan görüntü

Hapis Cezası Irak 

-- Detaylar

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- Kayseri'nin Talas İlçesi'nde belediyenin tesisi önündeki yeşil alanda aracıyla drift yapan şahıs, 46 bin 430 TL zararı karşılarken ayrıca mahkemece 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Ali Dağı 360 Sosyal Tesisleri önündeki yeşil alanda aracıyla drift yaparak zarara sebep olan şahıs hakkında açılan dava sonuçlandı. Belediyenin 46 bin 430 lira tutarındaki maddi zararını karşılayan şahıs, kamu malına zarar vermekten de 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 23 Haziran 2020’de aracıyla Talas Belediyesi Ali Dağı 360 Sosyal Tesisleri önündeki yeşil alana giren şahıs, burada drift yaparak çimlere zarar vermiş ve bölgede tahribata yol açmıştı. (TB-
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