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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Drift gösterisi nefesleri kesti

Drift gösterisi nefesleri kesti

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Dera Efes 

-OTOMOBİLLERİN DRİFT YAPMASI
-BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI İLE RÖP.
-DETAYLAR

( NEVŞEHİR -DRONE)- Nevşehir’de Otomobil Sporları Festivali düzenlendi NEVŞEHİR

- Nevşehir’de Cumhuriyetin Kuruluşu'nun 97. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde drift ve ralli otomobilleri ile kortej ve gösteri yapıldı. Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ankara Otomobil Sporları Kulübü’nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında otomobilleri kortej düzenlerken kortej sonrasında ise drift gösterisi yapıldı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı burada gazetecilere yaptığı açıklamada yapılan "Bu etkinlikle Cumhuriyet Bayramı’nı farklı bir şekilde kutlamış olduk" dedi.
Belediye Başkanı Arı, “Pandemi nedeniyle salonlarda program yapmak problem olduğu için açık alanda etkinlik yapmak istedik. ANOK ile birlikte kortej ve gösteri yaptık. Yarışçılar ve halkımız burada keyifli bir gün yaşadı. Beraberinde bir heyecan yaşanması sağlanmış oldu. Cumhuriyet Bayramı’nı farklı bir şekilde kutlamış olduk. Federasyon temsilcilerine teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramının 97. yıldönümü kutluyorum. Bu şehir her ay farklı organizasyonlara ev sahipliliği yapacaktır” ifadelerini kullandı.
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