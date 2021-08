Dragos Su Sporları Merkezi’nde her ay 200’ün üzerinde vatandaş eğitim alıyor

-su sporları merkezi detay

-kürekçilerin denize açılması

-kürekçilerin denizde ilerlemesi



- İSTANBUL



- Kartal Belediyesi tarafından hizmete açılan Kartal Belediyesi Dragos Su Sporları Merkezi’nde kano ve kürek sporları alanlarında her ay toplam 222 kursiyer teorik ve pratik eğitim alıyor. Kürek sporu için 12 yaş, kano sporu için ise 16 yaş üstü bireylerin başvurabildiği eğitimler, haftanın 6 günü denizde devam ediyor. Her kursiyerin haftanın 2 günü eğitim aldığı merkezde, eğitimler haftada 3 grup halinde veriliyor. İstanbul’da en iyi rüzgar alan bölgelerden biri olan Dragos’ta Kartal Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dragos Su Sporları Merkezi’nde her ay 200’den fazla sporcu yetiştiriliyor. Salı - Perşembe, Çarşamba - Cuma ve Cumartesi - Pazar olmak üzere 3 grup halinde haftanın 6 günü verilen eğitimlere, her ay toplam 222 sporcu katılıyor. Kürek ile kano sporunu öğrenmek ve yapmak isteyen vatandaşlar, haftada 2 gün birer saat eğitim alıyor. Denizde pratik yaparak uzmanlardan ders alan sporcular için eğitimler sabah 07.00’de başlıyor. Saat 11.00’e kadar süren sabah eğitimlerinin ardından saat 16.00’ya kadar ara veriliyor. Günün ikinci eğitimi saat 16.00’da başlıyor ve eğitmenler saat 19.00’a kadar sporculara gruplar halinde birer saat eğitim veriyor. Vatandaşlardan su sporlarına yoğun ilgi Kürek için 12 yaş üstü, kano için ise 16 yaş üstü bireylerin katılabildiği eğitimlerde uzman sporcular, günde 7 saat boyunca her iki alanda kullanılan tüm alet ve teknikleri kursiyerlere denizde uygulamalı olarak öğretiyor. Pazartesi hariç haftanın 6 günü hummalı bir eğitim çalışmasının yürütüldüğü merkezde bu dönem kürek sporu için 168, kano için ise 54 kişi eğitim alıyor. Yaz başında açılmasına rağmen yoğun ilgi gören merkezdeki eğitimler hava şartları izin verdiği sürece 5 Aralık tarihine kadar devam edecek. Eğitimlere katılmak için başvurular ise www.kartal.bel.tr üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor.