Dragos marinada tekneler alev alev yandı: 8 tekne küle döndü



- Kartal Dragos marinada bulunan 8 tekne alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan tekneler kullanılamaz hale geldi.Kartal Dragos marinada bulunan bir teknede 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanında bulunan diğer 8 tekneye de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yanan 8 tekne küle dönerken, 1 teknede ise hafif hasar meydana geldi.Yanarak kullanılamaz hale gelen tekneler drone ile havadan görüntülendi. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

