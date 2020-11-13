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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
DR. Şadi Yazıcı'nın testi pozitif çıktı

DR. Şadi Yazıcı'nın testi pozitif çıktı

Yazıcı'nın sosyal medya açıklaması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Hastane Kas Ağrısı Allah Yüksek Ateş 


- Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Koronavirüs testi pozitif çıktı. Başkan Yazıcı, evinden yaptığı açıklamada, “Dün akşam, ufak tefek ağrılarımla birlikte, gece ateşim çıktı. Bir film çektirdim. Çektirmiş olduğum filmlerdeki belirtiler ile, bugün yaptırdığım PCR testinde yeni tip Covid-19 testim pozitif çıktı." dedi DR. Yazıcı sosyal medya adresinden duyurdu: Covid-19 testim pozitif çıktı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Dün gece kas ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastane giden Başkan Yazıcı’ya PCR testi yapıldı. Başkan Yazıcı, test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Başkan Yazıcı: Dualarınızı bekliyorum Dr. Şadi Yazıcı yaptığı açıklamada, "Sevgili vatandaşlarım. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Sizlere evimden sesleniyorum. Dün akşam, ufak tefek ağrılar ile birlikte gece ateşim çıktı. Bir film çektirdim. Çektirmiş olduğum filmlerdeki belirtiler ile bugün yaptırdığım PCR testinde yeni tip Covid-19 testim pozitif çıktı. Bunu kendim duyurmak istedim. Dün biraz ateşim çıktı. Gece, halsizlik vardı. Bugün daha iyiyim. İnşallah dualarınızı bekliyorum. Allah acil şifalar versin. Rabbim tüm hastalara ve Covid hastalarına şifalar versin. Şifa bekleyen herkese mübarek cuma gününün yüzü suyu hürmetine acil şifalar diliyorum" dedi.

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