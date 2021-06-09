Dr. Furtun'un katiline verilen müebbet hapis cezasını Yargıtay onadı

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( SAMSUN ) -- Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Neslihan Funda Furtun:- “Katilin en ağır ceza ile cezalandırılmasından memnunum" SAMSUN



- Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Neslihan Funda Furtun, görevi başında öldürülen eşi Uzm. Dr. Kamil Furtun'un katiline verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından onandığını açıklayarak, “Bu ceza, sevgili eşime tekrar kavuşmamı sağlamasa da katilin en ağır ceza ile cezalandırılmasından memnunum" dedi.

Uzm. Dr. Kamil Furtun, 29 Mayıs 2015 tarihinde Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde görevi başında İsmail Koyun'un silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan İsmail Koyun’un bu cezası Yargıtay tarafından da onandı. "Katil, en ağır ceza ile cezalandırıldı" Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Neslihan Funda Furtun, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, eşinin katiline verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından da onanmasını değerlendirdi. Eşini öldüren ‘cani’nin aldığı cezadan memnun kaldığının altını çizen Furtun, "Dr. Kamil Furtun’un eşiyim. Bu kahredici cinayetin üzerinden altı yıl geçti. Onu neden öldürdüğünü halen bilmediğimiz katil, en ağır ceza ile cezalandırıldı. Bu ağırlaştırılmış müebbet cezası Yargıtay tarafından onandı. Bu ceza, sevgili eşime tekrar kavuşmamı sağlamasa da katilin en ağır ceza ile cezalandırılmasından memnunum" diye konuştu.

Başka bir sağlık çalışanının da canının yanmaması için elinden geleni yapacağını ve taşıdığı yükün oldukça ağır olduğunu belirten Dr. Neslihan Funda Furtun, "Bu olayın bir başka sorusu daha var ve bu sorunun cevabı bundan sonraki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların önlenmesi açısından çok daha önemli. Bu sorunun cevabını aramak ve gereğini sağlamak üzere mücadele etmek, Dr.Kamil Furtun’un ardından başka ölümler olmasın diye omuzlarımda hissettiğim bir sorumluluk benim için. Çünkü Dr. Kamil Furtun, ölümüyle sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sembolü oldu adeta" diye konuştu.

Açıklama fotoğraf çekimi ile son buldu. Açıklamaya ayrıca bir online platform üzerinden TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Samsun Tabip Odası Avukatı Hüseyin Özdemir de katıldı.

(KK-SLH-

