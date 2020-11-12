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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
DPÜ'lü uluslararası öğrenciler 500 selvi fidanını toprakla buluşturdu

DPÜ'lü uluslararası öğrenciler 500 selvi fidanını toprakla buluşturdu

Fidan dikimi.

Muhabbet Beraberlik Uluslararası Öğrenciler 

-Rektörün açıklaması.
-Bir öğrencinin açıklaması.
-Dronla havadan görüntü.

( KÜTAHYA -DRONE)- DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazıl Uysal:- "Üniversitemizde 53 ülkeden öğrencilerimiz diktikleri fidanlar vasıtasıyla bu topraklara bağlı kendilerini bağlı hissedecekler" KÜTAHYA

- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, (TÜMER) öğrenciler için fidan dikme etkinliği düzenlendi.
DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki fidan dikim sahasında bir araya gelen yaklaşık 300 öğrenci, ülke bayraklarının yanına selvi fidanlarının dikimini gerçekleştirdi. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, üniversitede 3 bine yakın uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti.
Uysal, "Öğrencilerimizin üniversitelerimizde okumasıyla sadece eğitim öğretim değil, aynı zamanda kardeşlik, birlik, beraberlik tohumlarını ekmek ve dünyanın farklı yerlerinde gönüllü elçiler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Dil merkezimizde Türkçe öğrenen 28 ülkeden öğrencimiz var. Üniversitemizde ise 53 ülkeden uluslararası öğrencimiz bulunuyor. Bugün burada bu öğrencilerimiz adına, onlarla fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. Biz buraya sadece fidan değil, aynı zamanda sevgi, muhabbet ve kardeşlik dikiyoruz. İnanıyorum ki bu öğrencilerimiz diktikleri fidanlar sayesinde kendilerini daha çok buraya ait hissedecekler, bu topraklara daha çok bağlı olacaklar. Orman Bölge Müdürlüğü'ne katkılarından dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.
Mekanik Mühendisliği bölümü öğrencisi Filistinli Mahmod Salhi etkinliği çok beğendiğini, dikilen fidanlarla Kütahya'ya bağlılığının arttığını söyledi.

Fidan dikim töreni, havadan da görüntülendi. (EFE-)
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