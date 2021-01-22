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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Dozerle hasta çocuğu kurtarmak için seferber oldular

Dozerle hasta çocuğu kurtarmak için seferber oldular

dozer

İlk Müdahale Hastane Kar Kalınlığı Harekete Geç Kar Yağışı 

-yol açma
-köy
-çocuk ve annesi
-ambulans
-hasta ilk müdahale
-hastane götürülme
-hastane girişi
-röportaj

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta etkili olan kar yağışı birçok köy yolunu ulaşıma kapattı. Köyde hastalanan 3 yaşındaki çocuk, iş makinelerinin 3 saatlik çalışması sonucu yolun açılması ile hastaneye ulaştırıldı.Beytüşşebap ilçesinde kış tam anlamıyla kendisini hissettiriyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Dağaltı köyünde hastalanan bir çocuk için kaymakamlığa bağlı Özel İdare ekipleri harekete geçti. Ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından köye ulaşarak hastayı aldı. Çocuğu ambulansa ulaştırana kadar yol açan ekipler, ateşi düşmeyen çocuğa ilk müdahaleyi köyde yaptı.Dozer operatörü İrfan Cin, kar kalınlığının 2 metreyi bulması nedeniyle dozerin ilerlemekte güçlük çektiğini söyledi.

Cin, "Çok kar yağdığından köyümüzün yolunu dozerle açmak zorunda kaldık. Hasta çocuğa ulaşmak için 3 saat aralıksız çalıştık. Burası çok yüksek rakımlı bir köy olduğundan 2 metreden fazla kar yağmış. Mecbur iki defa yolu temizleyerek köye ulaştık. Sağlıkçı arkadaşlar hastaya ilk müdahaleyi yapıp hastaneye götürecekler" dedi.
Hasta olan Muhammet Araf Aşan (3), ambulanstaki müdahalesinin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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