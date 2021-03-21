Down sendromlu Ramazan’ın itfaiyeci olma hayali gerçek oldu

-Ramazan'ın siren sesi ile itfaiye aracına koşması

-Ramazan'ın yangın söndürmesinden görüntüler

-Belediye Başkanı Savran'ın Ramazan'a madalya takması ve hediye vermesi

-Ramazan Ünlü ile Röportaj

-İtfaiye eri ile Röportaj

-Ramazan'ın Beden Eğitimi Öğretmeni Tarkan Güney İle Röportaj

-Belediye Başkanı Mehmet Savran İle Röportaj



( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR



- Nevşehir’de yaşayan down sendromlu Ramazan Ünlü’nün itfaiyeci olma hayalini Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran gerçeğe dönüştürdü. 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü olması dolayısıyla Nevşehir’de ikamet eden down sendromlu Ramazan Ünlü hayalinin itfaiyeci olmak olduğunu Beden Eğitimi öğretmeni Tarkan Güney ile paylaştı. Beden Eğitimi öğretmeni Tarkan Güney, öğrencisinin bu isteğini Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’a iletmesinin ardından Belediye Başkanı Savran, down sendromlu Ramazan Ünlü’nün itfaiyeci olma hayalini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Savran’ın, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine talimat vermesinin ardından hazırlıklar yapıldı. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne gelen down sendromlu Ramazan Ünlü, itfaiyeci kıyafetlerini giydi, ardından itfaiye aracıyla sirenler çalarak yangın alanına geçti. İtfaiye çalışanlarınca yakılan ateşe müdahale eden Ramazan Ünlü’nün mutluluğu görülmeye değerdi. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran daha sonra ise başarılı bir itfaiyeci olmasından dolayı Ünlü’ye madalya taktı, çeşitli hediyeler verdi. Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Ramazan Ünlü, çok mutlu olduğunu ifade ederken Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda beden eğitimi öğretmeni olan Tarkan Güney’de, zaman zaman sosyal aktiviteler için okul dışına çıktıklarında itfaiyeci olmak istediğini dile getiren öğrencisi için gösterilen duyarlılık dolayısıyla yetkililere teşekkür etti. Güney, “Belediye Başkanımız ve itfaiye personelleri ricamızı kırmadı. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirildi.

Ramazan’ı çok mutlu ettiler. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Savran’da “Ramazan’ın hayali varmış ve burada çok da başarılı oldu. Hayalini gerçekleştirdik, ona bir de madalya verdik. Özel insanlarımızın özel eğitimlerle topluma kazandırılması için çalışma yapan öğretmenlerimiz var. Ben de bir hekim olmam nedeniyle bu tür talepler çok önemsiyorum” diye konuştu.





loading...