Down sendromlu öğrenciler Başkan Günel ile buluştu

- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören down sendromlu öğrenciler, ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ kapsamında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i ziyaret etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören down sendromlu öğrenciler ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmaya veliler ve öğretmenler de eşlik etti. Ziyarette, Kuşadası’nda yaşayan özel öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak için neler yapılabileceği ve sosyalleşme alanlarının artırılmasına yönelik yaşam geçirilecek projeler ele alındı. Ziyaret sonunda Başkan Ömer Günel, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Kuşadası’nda yaşayan özel bireylerin hayatlarını daha kolay bir hale getirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Öncelikle 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle ülkemizdeki tüm down sendromlu bireylere, çocuklarımıza ve ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Down sendromu kesinlikle bir hastalık değil, genetik farklılıktır. Kuşadası Belediyesi olarak ilerleyen zamanda kentimize down sendromlu öğrencilerin sosyalleşebilecekleri yeni donatı alanları kazandıracağız” diye konuştu.

