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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Down sendromlu minik Ahsen'e doğum günü sürprizi

Down sendromlu minik Ahsen'e doğum günü sürprizi

Ahsen Zümra’nın evi önündeki sürprizden görüntüler

Doğum Günü Allah Ameliyat 

-Moral Timi araçlarının çıkışından görüntüler
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )- Esenler Belediyesi Moral Timi, down sendromlu Ahsen'in doğum gününü kutladı İSTANBUL

- Esenler Belediyesi Moral Timi, 20 Mart Mutluluk Günü ve 21 Mart Down Sendromlular Günü sebebiyle down sendromlu minik Ahsen Zümra Güneş'e doğum günü sürprizi yaptı. Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nden klasik model araçlarla hareket eden Esenler Belediyesi Moral Timi görevlileri 4,5 yaşındaki down sendromlu Ahsen Zümra Güneş'in evine gitti. Evinin önündeki eğlenceli manzarayı gören minik kız mutlu anlar yaşadı. Yakın zamanda ameliyat olacağı öğrenilen Ahsen Zümra'nın üzerinde resminin bulunduğu bir pastayla doğum günü kutlandı. “İnşallah böyle çocukların kıymeti bilinir” Ahsen Zümra Güneş’in babası Burhan Güneş, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, “21 Mart Down Sendromlular Günü’nde kızıma böyle bir program yaptılar. Gerçekten çok mutlu oldum. İnşallah böyle çocukların kıymeti bilinir. Belediyemiz bunu her sene yapıyor. Sayın Mehmet Tevfik Göksu başkanımıza böyle bir programı organize ettiği için teşekkür ediyorum, personellere ve herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk. Çocuklarımız mutlu oluyor. Kızım, Ahsen Zümra Güneş. Kendisi 4.5 yaşında. Bu arada 5 ameliyat geçirdi. Hem de ameliyat öncesi moral olmuş oldu kendisine” şeklinde konuştu.
(HES -HK-
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