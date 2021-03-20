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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Down Sendromlu Komando Kemal'den Covid-19 ile mücadeleye destek

Down Sendromlu Komando Kemal'den Covid-19 ile mücadeleye destek

DOWN SENDROMLU KEMAL’DEN MUHTELİF MASKE DENETİM GÖRÜNTÜLERİ

Oyuncak Silah Komando Konuşma Engeli Sempatik Forma 

- DOWNLU KEMAL’İN MASKE VE SOSYAL MESAFE AFİŞİ TUTTUĞU GÖRÜNTÜLER
-YÖRE SAKİNLERİNDEN BATUHAN YILDIRIM’IN AÇIKLAMASI
-DOWN SENDROMLU KEMAL’İN MUHTELİF GÖRÜNTÜLERİ

( TUNCELİ )- Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Down sendromlu 36 yaşındaki Kemal Karakoç, sürekli komando kıyafeti giyip hem maske denetimi yapıyor, hem de trafik düzenini sağlıyor TUNCELİ

- Tunceli'de neşeli tavırlarıyla insanların sevgisini kazanan Down sendromlu 36 yaşındaki Kemal Karakoç, komando kıyafeti giyip hem maske denetimi yapıyor, hem de trafik düzenini sağlıyor. Çemişgezek ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Down sendromlu Kemal Karakoç, neşeli ve sempatik tavırlarıyla ilçe halkının ilgi odağı oldu. Askerlik ve polislik mesleğine olan yoğun sevgisini her fırsatta hissettiren Down sendromlu Kemal, ilçede komando üniforması ve oyuncak silahıyla dolaşıyor. Aynı zamanda konuşma engeli bulunan Kemal, Pandemi sürecinde sokaklarda her fırsatta maske denetimi yapıyor, bazen de trafik düzenini sağlamaya çalışıyor. İnsanlara karşı sergilediği sevimli tavırlar ve neşesiyle de ilçe halkının yüzüne tebessüm katıyor. Neşe kaynağı olduğunu ve ilçe halkı olarak kendisini çok sevdiklerini aktaran yöre sakinlerinden Batuhan Yıldırım, “ilçemizin neşe kaynağı haline gelen Down sendromlu Kemal, hepimizin yüzünü güldürüyor. Kendisi askeri üniforma düşkünü. Askeri üniforma giyerek çarşı merkezinde geziyor. Maske kontrolü, trafik kontrolü yapıyor. Hepimiz onu gördüğümüzde yüzümüzde bir gülümseme, bir tebessüm oluşuyor. Hepimiz Kemal’i çok seviyoruz. Memleketimize renk katıyor. Çok mutlu ediyor hepimizi” dedi.
(SA-HİV-
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