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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Down sendromlu gençten Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanına mesaj

Down sendromlu gençten Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanına mesaj

Down sendromlu genç konuşması

Sosyal Medya Polis Güvenlik Güçleri Yaşam Şartları 

-Down sendromlu genç mesaj yazması
-Down sendromlu genç sesli mesaj konuşması
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’ın Eskil ilçesinde yaşayan down sendromlu Fatih Mutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sosyal medya üzerinden “virüsü bitirelim” diyerek sesli mesaj gönderdi.Aksaray’ın Eskil ilçesinde yaşayan down sendromlu Fatih Mutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya mesaj gönderdi. Eskil’de protokol ve halkın topluma kazandırmak için uğraştığı down sendromlu genç, halkla iç içe yaşayarak özgüvenli bir birey olarak yetişti. Fatih Mutlu, Kaymakam Erkunt Pamuk ve Emniyet Amiri Resül Toprak’ın müsaadesiyle polis yeleğiyle güvenlik güçlerine yardım ederken aynı zamanda halkın kurallara uymasına da yardımcı oluyor. Covid-19 sürecinde yaşam şartları kısıtlanırken, down sendromlu sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Sağlık Bakanı Koca’ya yazılı ve videolu “virüsü bitirelim” mesajı gönderdi. Mutlu mesajında, “Ben polis amiri Fatih Mutlu. Bu virüste iş yok, o yok, bu yok, hiçbir şey yok. Bu ne ya? Virüsü bitirelim” dedi.

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