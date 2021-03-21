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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Down Sendromlu çocuklar Kapadokya’da balona bindi

Down Sendromlu çocuklar Kapadokya’da balona bindi

BALONUN HAZIRLANMASI

Yabancı Turist Farkındalık Gesi Down Sendromlular Günü 

-TURİSTLERİN BALONA BİNMESİ
-DOWN SENDROMLU RAMAZAN ÜNLÜ'NÜN BALONDAN GÖRÜNTÜLERİ
-BALONDA BULUNAN TURİSTLERDEN GÖRÜNTÜLER
-BALONUN HAVALANMASI
-GÖKYÜZÜNDE BALONDAN GÖRÜNTÜLER
-BALON PİLOTU BEKİR BEKTAŞ İLE RÖP
-ÖĞRETMEN TARKAN GÜNEY İLE RÖP
-DOWN SENDROMULU RAMAZAN ÜNLÜ İLE RÖP

( NEVŞEHİR )- Hayatında ilk kez balona binen down sendromluların mutluluğu görülmeye değerdi NEVŞEHİR

- 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık günü dolayısıyla Kapadokya bölgesinde down sendromlu çocuklar hayatlarında ilk kez sıcak hava balon turlarına katılmanın mutluluğunu yaşadı. 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Kapadokya’da yaşayan down sendromlu çocuklar sıcak hava balon turuna katılarak peribacalarını kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşadı. Kapadokya’da balon sepetine asılan down sendromlular günü pankartı eşliğinde balon turuna katılan yerli ve yabancı turistlerinde balon turuna katılan down sendromlu çocuklarla yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı. Kapadokya Balon pilotu Bekir Bektaş yaptığı açıklamada, “Öncelikle herkes dünyaya aynı şartlarla gelmiyor. O yüzden bugünün anısına kardeşlerimizi farkındalık yaşamadan hepimizde eşit şartlarda yaşadığı ve onların farklılıklarını hissettirmeyecek bir dünya olması dileğiyle” dedi.
Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Merkezi Beden Eğitimi Öğretmeni Tarkan Güney’de açıklamasında, “21 Mart Down Sendromlular Farkındalık gününde Kapadokya Balon bizlere bu uçuş imkanını sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Milli sporcumuz Ramazan’da hayatında ilk kez balona binecek. Çok heyecanlı” diye konuştu.
Kapadokya’da ilk kez sıcak hava balon turuna katılarak peribacalarının eşsiz güzelliklerini kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşayan down sendromlu Ramazan Ünlü’de ilk kez balona bindiği için çok mutlu olduğunu söyledi.


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