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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Down sendromlu çocuğun dileği gerçek oldu

Down sendromlu çocuğun dileği gerçek oldu

Vali ve eşinin doğum günü sürprizi

Doğum Günü Irak 

-Down sendromlu çocuk ve Makas çifti
-Doğum gününden detaylar
-Valinin konuşması

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Gedik Ailesi’nin iki çocuğundan biri olan down sendromlu Abdulkerim Gedik’in doğum günü etkinliğine katılarak çocuğun dileğini gerçekleştirdi. Gedik ailesinin daveti üzerine evlerinde ki doğum günü etkinliğine katılan Makas çifti, Abdulkerim’in 14’üncü yaş gününde yanında olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler. Erzincan Valiliği ve Erzincan Gönüllü Gençler Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü “Dilek Aracı Projesi” kapsamında hazırlanan sürpriz doğum günü programına Vali Mehmet Makas ve Elif Makas, ellerinde pasta ile down sendromlu Abdulkerim Gedik’e sürpriz yaptılar. Şaşkınlığını gizleyemeyen Abdulkerim Gedik’e daha sonra hediyelerini takdim eden Vali Mehmet Makas, karşılığında kucak dolusu samimi bir sarılma ile karşılaştı. Bugün “Dilek Aracı Projesi”nin ilk etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyleyen Vali Mehmet Makas, bundan sonra; engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin özel günlerinde bu gibi etkinlikler ile yanlarında olacaklarını söyledi.

Gedik ailesi, davetlerini kabul eden ve bu özel günde kendilerini yalnız bırakmayan Makas çiftine şükranlarını sundular. (EFS-AA)
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