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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Down'lu Kemal'in vatan ve bayrak sevgisi, komando kıyafeti ile geziyor

Down'lu Kemal'in vatan ve bayrak sevgisi, komando kıyafeti ile geziyor

DOWN SENDROMLU GENÇ,

Polis Komando 

-KEMAK KARAKOÇ’TAN GÖRÜNTÜLER

( TUNCELİ ) - TUNCELİ

- Tunceli’de Down sendromlu 36 yaşındaki Kemal Karakoç, komando kıyafeti giyip elinde bayrakla gezerek vatan sevgisini gösteriyor. Down sendromlu 36 yaşındaki Kemal Karakoç, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşıyor. Daha önce sembolik olarak vatani görevini de yapan Karakoç, hem askerliği hem de polisliğe olan sevgisi ilçede her fırsatta hissettiriyor. Zaman zaman komando kıyafeti giyen ve eline aldığı Türk bayrağı ile meydanda gezerek vatan sevgisini gösteriyor. Son olarak ilçede maske denetimi ve trafik düzeni de sağlayarak dikkat çeken görüntüler oluşturan Karakoç, Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtı’na gelerek dua etti. Selam durduktan sonra bayrak açan Karakoç, uzun süre anıtın çevresinde sergilediği vatan ve bayrak sevgisi çevredeki vatandaşlardan da ilgi gördü. (SA-HİV-
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