Döviz bürosu gibi dilenci, markette paraları sayarken yakalandı

-Şahsın paraları detay

-Paraları sayması

-paraların arasındaki 100 Eura detay

-Dilencinin zabıta ekiplerince araca alınması

-Aktüel kamera

-Şahsın yine sokakta dilenmesi

-Yavaş yavaş yürümesi

-Vatandaşların bakması

-Para verilmesi

-Gencin kameraya tepkisi

-Gence tepki gösteren kişi

-Gencin bahçede duvara dayanıp dinlenmesi

-Yanına gelen vatandaşlarla konuşması

-Diyaloglar

-Gencin konuşması



( ANTALYA - ÖZEL)- Üzerindeki dövizleri markette bozdururken görüntülenen dilenci, zabıtadan kaçamadı- " Düşüyor bana 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro çarşıdayım ya Almanların içinde"- Ayakları şiş ve yaralı, kambur halde dilenen adama vatandaşlar da tepki gösterdi- Dilenirken vatandaşların tepki göstermesi üzerine dilenci S.K:"- "Beni bütün Antalya tanıyor, vali, kaymakam tanıyor, sen kim oluyorsun"- Dilenirken kambur rolü yapan dilenci zabıta aracına ayakta gitti ANTALYA



- Antalya’da dilenci bir gencin, iki ayağı şiş ve yaralı şekilde kısa süre içinde dilenerek topladığı ve içinde 100 euro ve yabancı paraların da bulunduğu paraları bir markette sayma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Normalde dik yürüyebiliyor olmasına rağmen kambur şekilde yine dilenmeye devam eden gence vatandaşlar tepki gösterdi. Tepki karşısında genç, “Beni bütün Antalya tanıyor, vali, kaymakam tanıyor. Sen kim oluyorsun.” dedi.

Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen büyükşehir belediyesi zabıta ekipleri dilenciyi zabıta aracına alarak işlem yapmak üzere belediyeye götürdü. Turizm kenti Antalya’nın işlek caddelerinde 3 yıldır dilendiği öğrenilen S. K, yine bugün öğle saatlerinde dilenmeye çıktı. İki ayağı şiş ve yaralar içinde kambur şekilde eline aldığı bir kutuyla dilenen gence bazı vatandaşların gence para verme anları da kaydedildi. Her gün aynı bölgelerde dilenen gence bazı vatandaşlar ise tepki gösterdi. "İftira atıyorlar" Kendisinin görüntülendiğini anlayan S.K, “ Çek abi çek yalan diyenlere örnek olsun. Bana iftira atanlara örnek olsun. ‘Slikon yapıyor’ diye ayaklarına benim üstüme iftira atanlara yazıklar olsun. Bende 3 tane çocuk var. Evim kira, elektrik suyu ödüyorum. İki çocuğumu okutuyorum. Benim üstüme iftira atmayın. Allah görüyor iyiyi kötüyü.” diye konuştu.

"Beni vali bile tanıyor" Vatandaşların tepkisi üzerine caddeden ayrılan S.K, bir binanın bahçesine oturdu. Vatandaşlar burada da tepki gösterince S.K, “Abi benimle uğraşmayın gidin. Bakım ayağıma, neyine bakacaksınız. Canım yanıyor benimle uğraşmayın. Allah’ınızdan bulun. Ben kimseyi kandırmıyorum. Benim ayaklarım yara, dikişlerim patlamış. Benim ayağım kangren. Beni herkes tanıyor. Beni bütün Antalya tanıyor, vali, kaymakam tanıyor. Sen kim oluyorsun.” dedi.

"3 yıldır buralarda" Tepki gösteren vatandaşlardan Şahin Güzel, “Ben bu şahsı yaklaşık 3 yıldır tanıyorum. Ayaklarına takma bir şey takıyordur büyük ihtimal. Çünkü 3 seneden beri yaraları aynı yerde ve düzelmiş bir şekilde kendisini bugün gördüm. Her gördüğümde yamuk yumuk yürüyordu. Ama ‘zabıta geliyor’ deyince, paralarını alıp avucuna koydu, hızlı şekilde yürümeye başladı.

Gerçek rahatsızlığı olan bir kişi hızlı şekilde gider mi kaçtı gitti.” diye konuştu.

"Euro bile çıktı" Öte yandan S.K'nin kısa süre içinde topladığı paraları bozdurmak için geldiği bir iş yerinin içinde sayması cep telefonu kamerasına yansıdı. S.K.'nın saydığı kağıt paralar içinde türk ve yabancı paralarla birlikte 100 euro da dikkat çekti.Markette görüntülenen S.K., "Düşüyor bana 50 euro,100 euro,2 00 euro, çarşıdayım ya Almanların içinde 500 euro" sözleri kameralara yansıdı. Örnek teşkil ediyor Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince çoğu kez hakkında işlem yapılan S.K’nin ayakları için tedaviyi kabul etmediği ve dilenmeye devam ettiği öğrenildi.Öte yandan S.K’nin durumunun dilencilik yapmak isteyenler için örnek teşkil ettiği ve bu şekilde ayaklarını yapmak için çalışanların olduğu ileri sürüldü. 187 TL ceza Vatandaşların şikayeti üzerine Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince hakkında işlem yapılan S.K'ya kabahatler kanunundan 187 TL cezai işlem uygulandı. (İA-



loading...