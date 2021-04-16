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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Döviz bürosu gibi dilenci: Kaleiçi girişinde kaldırıma yatarak dilendi

Döviz bürosu gibi dilenci: Kaleiçi girişinde kaldırıma yatarak dilendi

Dilencinin yerde yatarak dilenmesi

Market Akalan Kamera Cep Telefonu 

-Bölgeden detay
-Turistler ve vatandaşların dilenciyi görünce yolunu değiştirmesi
-Bölgeden uzaklaşması
-Arşiv-

( ANTALYA -ÖZEL)-Bacakları şiş ve yaralı dilenciyi gören turist ve vatandaşlar yolunu değiştirdi, bazıları ise para verdi ANTALYA

- Antalya’da daha önce topladığı Türk lirası ve dövizleri sayarken kameralara yakalanan dilenci, kentin en turistik bölgelerinden Kaleiçi’nde kaldırımda yatarak dilenmesi kameralara yansıdı. İki bacağı şiş ve yaralı dilenciyi gören bazı turistlerin yakın geçmemek için yolunu değiştirdiği gözlemlendi. Turizm kenti Antalya’nın en işlek caddelerinde yaklaşık 4 yıldır dilenen S. K., geçtiğimiz yıl topladığı ve çok sayıda dövizin bulunduğu paralarını bir markette sayarken cep telefonu kamerasına yansımıştı. Bacağındaki şişlik ve yaralarla kambur şekilde yürüyerek dilenen S. K., dün ise kentin en turistik bölgelerinden Kaleiçi’nde yerde yatıp dilenirken görüntülendi. S. K.’yı gören vatandaşlar ile turistlerin, yakın geçmemek için yolunu değiştirdiği gözlemlenirken, bazılarının ise S. K.’ya para verdiği görüldü.
Uzun bir süre bölgede dilenen S. K., bir ara karşısındaki işyerinden dondurma alıp bu sefer ayakta dilenmeye başladı.
Gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden S. K. ardından bölgeden uzaklaştı.
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