Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Dört sığınak daha imha edildi

Dört sığınak daha imha edildi

sığınaktan görüntü

Suikast Silahı Teröristler 

-ele geçirilen mühimmatlar ve malzemelerden görüntü
-sergiden görüntü
-Detaylar

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Sözde Kerboran" kırsalında yapılan operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen 4 sığınak kullanılamaz hale getirilirken suikast silahı "Glock" ve mühimmatı ele geçirildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sözde Kerboran kırsalında Çınar-2 Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos Özel Birlik Operasyonu icra edildi. İcra edilen operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen 4 farklı noktada bulunan sığınaklarda arama yapıldı. Yapılan aramalarla ilgili yapılan açıklamada “Glock marka tabanca, mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzeme, digital materyaller, hafıza kartları, tüp, çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınaklarda bulunan delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler ile sığınaklar patlatılarak kullanılamaz hale getirildi” denildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı