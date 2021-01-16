Dört sığınak daha imha edildi

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( MARDİN ) MARDİN



- Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Sözde Kerboran" kırsalında yapılan operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen 4 sığınak kullanılamaz hale getirilirken suikast silahı "Glock" ve mühimmatı ele geçirildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sözde Kerboran kırsalında Çınar-2 Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos Özel Birlik Operasyonu icra edildi. İcra edilen operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen 4 farklı noktada bulunan sığınaklarda arama yapıldı. Yapılan aramalarla ilgili yapılan açıklamada “Glock marka tabanca, mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzeme, digital materyaller, hafıza kartları, tüp, çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınaklarda bulunan delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler ile sığınaklar patlatılarak kullanılamaz hale getirildi” denildi.



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