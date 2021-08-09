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Dört gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dört gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu

Dört gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu

Adli tıp detayları

Polis A Haber Jandarma Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-Yaşlı adamın fotoğraf detayı
- genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) -- Şanlıurfa'da kayıp adam ölü bulundu ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 gündür haber alınamayan alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu Ahmet El Müslüm (93) iddiaya göre evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Dört gündür kayıp olan ve aranan alzaymır hastası yaşlı adamın bulunması için yakınları jandarma ve polis ekiplerinden yardım istedi. Dört gün süren arama çalışmaları kapsamında evine bir buçuk kilometre uzaklıktaki Aybastı Mahallesi'nde bulunan yaşlı adamın yapılan kontrollerinde öldüğü belirlendi. Yaşlı adamın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BB-SVY-
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