Dört gözle okul yolunun yapılmasını bekliyor

-babasının sırtında taşıması

-sınıf arkadaşları röportaj

-Batıhan'ın tekerlekli sandalye ile gelişi

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-Baba Halil Şahin röportaj

-Anne Fatma Şahin Röportaj

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( MALATYA ) MALATYA



- Malatya’da babasının sırtında okula gitmek zorunda kalan 10 yaşındaki bedensel engelli Batuhan Şahin, dört gözle okul yolunun tamamlanacağı günü bekliyor.Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi Küllümağara mevkiinde yaşayan 10 yaşındaki bedensel engelli Batuhan Şahin, tekerlekli sandalyesi ve okul yolunun olmaması nedeniyle babasının sırtında okula gidip geliyordu. Batuhan’ın yaşadığı bu sıkıntının ekranlara yansıması ile harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi, Batuhan’a tekerlekli sandalye hediye ederken, toprak olan yolunda asfaltlanması için çalışmalara başladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın da yakından ilgilendiği Batuhan için iş makineleri seferber olurken, Batuhan da tekerlekli sandalyesi ile okulda daha rahat gitmek için gün sayıyor. Okula kadar yolun bir bölümünü kendisine hediye edilen sandalye üzerinde giden Batuhan, geri kalan bölümü ise yine babası Halil Şahin’in sırtında gitmeye devam ediyor.Okuldaki arkadaşlarının da çok sevdiği Batuhan’a sınıf arkadaşları alkışlarla destek verdi. Öğrenciler, arkadaşları Batuhan’ın okula daha rahat gelip gitmesi için de çalışmaların biran önce bitirilmesini beklediklerini söyledi.



Baba Halil Şahin ise oğlunu sırtında okula götürüp getirmesinin İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilmesinden sonra Türkiye’nin birçok şehrinden hayırseverlerin kendisine destek verdiğini de anımsatarak Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür etti. Yolun yapımının sürdüğünü ifade eden Baba Şahin, Batuhan’ın da dört gözle yolun tamamen asfaltlanmasını beklediğini söyledi.







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