Dördüncü Murad’ın Şanlıurfa ziyareti belgesel oldu

-kültür merkezi

-açılış kurdelesinin kesilmesi

-içeride gezilmesi

-belgeselin izlenmesi

-AK Parti Milletvekili Gülender Açanal röportaj

-AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri röportaj

-Karaköprü Belediye Başkanı röportaj

-Dördüncü Murad’ı oynayan oyuncu Mithat Arı röportaj

-Şirazeli Ali Dede’yi oynayan tiyatro oyuncusu Hüseyin Şen röportaj



( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da sinema tadında belgesel- Karaköprü Belediyesi kültür merkezini belgeselle açtı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın merkez Karakörü Belediyesi, Bağdat seferi öncesi Şanlıurfa’ya uğrayan Osmanlı Padişahı Dördüncü Murad’ın belgeselini çekti. Belgesel filmi, Dördüncü Murad adına yapılan kültür merkezinin açılışında görücüye çıktı. Büyük beğeni toplayan belgeselin oyuncuları da protokolle birlikte açılış kurdelesini kesti. Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü Belediyesi, Osmanlı padişahlarından Dördüncü Murad adını taşıyan bir kültür merkezi kurdu. Kültür merkezinin açılışı öncesi yaklaşık bir ay süren çekimlerle Dördüncü Murad’ın Şanlıurfa’ya ziyareti belgesel haline getirildi.

Belgeselde Dördüncü Murad’ın Karaköprü’nün alimlerinden Şazeli Ali Dede’yi ziyareti ve ilçede nar suyu içtikten sonra Bağdat seferinden zaferle dönüşü konu ediniliyor. Seyrantepe Mahallesindeki açılışa Açılışa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Halil Özcan, Mehmet Ali Cevheri ve Gülender Açanal, Karaköprü Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan ve Dördüncü Murad rolünü oynayan dizi oyuncusu Mithat Arı ile tiyatro oyuncusu Hüseyin Şen de katıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal ile Mehmet Ali Cevheri, kültür merkezinin ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulundu. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de gençler için yeni projelere imza atmaya devam edeceklerini vurguladı. Belgeselde Dördüncü Murad rolünü oynayan dizi oyuncusu Mithat Arı da keyifli bir belgselde olduğunu ve projede rol aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Belgeselde Şazeli Ali Dede’yi oynayan Hüseyin Şen de bu tür projelerde yer almaya devam edeceklerini belirtti.

Bin 180 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 3 bin 500 metrekare alan üzerinde yapılan kültür merkezi ve okuma evinde gençler ve kadınlara yönelik bir çok kurs ve çalışma yapılabilecek. Kültür merkezinin çevresinde ise oyun parkı ve dinlenme alanı bulunuyor. (Şİ-SD-



loading...