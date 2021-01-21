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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Dönüşünü hesaplayamayan gurbetçi ortalığı ayağa kaldırdı

Dönüşünü hesaplayamayan gurbetçi ortalığı ayağa kaldırdı

Aracın çekiciye yüklenmesi

Polis Yurt Dışı Gurbetçi Polis Ekipleri Trol 

-Şahsın polis ekiplerine zorluk çıkarması
-Polis ekiplerinden görüntüler
-Aracın götürülmesi
-detaylar

( KAYSERİ -ÖZEL) KAYSERİ

- Kayseri’de yurt dışından getirdiği ve vizesini yaptırmadığı için aracı çekilen şahıs, aracını çekicinin üzerinde görünce ortalığı ayağa kaldırdı.Edinilen bilgiye göre, yurtdışından aldığı araçla Kayseri'ye gelen kişinin aracının vizesi geçti. Cumhuriyet Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, yaptıkları kontrolde aracın vizesinin geçtiğini belirleyerek aracı çekiciye yükledi. Bu sırada aracının yanına gelen şahıs, polis ekipleri ile tartışarak aracını çekiciden indirmek istedi. Bir süre polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlarla tartışan şahıs, aracını çektirmekten kurtulamadı.Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından vizesi olmayan araç, çekici ile otoparka götürüldü.
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