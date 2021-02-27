Donmak üzereyken bulundular

--YAVRU KÖPEKLERİN AİLE TARAFINDAN EVDE BESLENMESİ VE BAKILMASINDAN DETAY

--KÖPEĞİ BULAN ANNE VE KIZI RÖPORTAJ

--YAVRU KÖPEKLERİN BULUNDUĞU ANIN GÖRÜNTÜLERİ



( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta hayvansever anne ve kızı, yol kenarında donmak üzereyken buldukları 2 yavru köpeğe evlerinde bebekleri gibi bakıyor SİVAS



- Sivas’ta hayvansever anne ve kızı yol kenarında donmak üzereyken buldukları 2 yavru köpeği alarak evlerinde bebekleri gibi bakıyorlar. Sivas’ta yaşayan hayvansever Mevlüde Toprak ve kızı Bedriye Toprak Yozgat’a gittikleri sırada yol kenarında donmak üzereyken iki yavru köpekle karşılaştılar. Yavru köpekleri arabalarına alan anne ve kızı daha sonra Yozgat’ta ki oğullarının evine götürdüler. Burada yavru köpekleri sıcak suyla yıkayarak kurulayan anne ve kızı daha sonra hayvanların karnını doyurdu. Bir süre yavru köpeklerle ilgilenen anne ve kızı soğuk havada köpekleri dışarıya bırakmak istemediler. Yavru köpekleri yanına alan hayvan sever anne ve kızı Sivas’ta ki evlerine getirdiler. Anne ve kızı şimdilerde iki yavru köpeğe bebek gibi bakıyorlar. “Bulduğumuzda donmak üzereydiler’’ Anne Mevlüde Toprak, köpekleri bulduklarında donmak üzere olduklarını belirterek, “O gün buradan Akdağmadeni’ne oğlumun göçünü taşımaya gittik. Yoldan geçerken yavru köpekleri gördük, vicdanımız el vermedi aldık. Çocuklarım korktuğu için tutamadılar o yüzden ben tuttum. Arabaya alıp önüme koydum, götürdük. Köpekleri içeriye aldık beslemeye başladık. Süt ve et getirdikten sonra banyo yaptırdım. Orda 5-6 gün baktıktan sonra tekrar bırakmayıp köpekleri Sivas’a getirdim. İlerde hayvancılık yapmak istiyorum inşallah köpekler uğurlu gelir bu bize bir vesile oldu. Burada bakamasam da köyümde bakarım zaten orada hayvancılık yapmak istiyorum. Köpekleri bulduğumuzda donmak üzereydiler kar üstünde titriyorlardı görünce oğlum ve kızımda köpekten korkmasına rağmen anne bunları burada bırakmayalım götürelim dediler. Bizde aldık evimizde 6 gün boyunca baktık sonrada alıp Sivas’a getirdik’’ şeklinde konuştu.

"Evden biri gibi oldular'' Bedriye Toprak ise, köpeklerin kendi evlerinde biri gibi olduklarını söyleyerek, “Yozgat Akdağmadeni’ne giderken tesadüfen yolda gördük. Vicdanımız el vermedi titriyorlardı eve götürdüğümüzden günler sonra kendilerine geldiler. Bizim evden biri gibi oldular biz ne yersek onlara da aynısını verdik. Süt, tavuk ve et aldık duyarlı vatandaşlar olarak onları orada bırakmaya gönlümüz el vermedi dayanamadık. İsimlerini karda bulduğumuz için kilolu olanı kartopu, diğerini ise esmer olduğu için kömür koyduk’’ dedi.





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