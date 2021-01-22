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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Donmak üzereyken bulunan köpek ve yavruları barınağa yerleştirildi

Donmak üzereyken bulunan köpek ve yavruları barınağa yerleştirildi

Köpek ve yavruları

Çoban Köpeği Köpek Hayvan Barınağı Hayvan Trol 

-Zabıta ekiplerinin köpek ve yavrularının barınağa yerleştirilmesi

( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzakta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Mesire Alanı'nda donmak üzereyken bulunan çoban köpeği ve 8 yavrusu, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Gölcük Yaylası'nda yavrulayan çoban köpeği ve 8 yavrusunun koruma altına alındığını belirtti.
Başkan Biçer, “Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Gölcük mesire alanında yuvası tespit edilen bir çoban köpeği ve 8 yavrusu, yoğun kış koşulları nedeniyle bulundukları yerden alınarak geçici hayvan barınağımıza yerleştirildi. Belediye Veterineri tarafından gerekli sağlık kontrolleri yapılan anne çoban köpeği ve 8 yavrusunun sağlık durumları iyi. Ayrıca, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimle birlikte sokak dostlarımızın kış döneminde aç kalmamaları için her türlü zorlu koşulda fedakârca çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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