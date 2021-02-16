Donmak üzere olan yavru köpeğe polis şefkati

-Köpeği gören vatandaş röp



( SAKARYA ) -- Titreyen köpeği polis aracına alarak ısınmasına yardımcı oldular- Sosyal medya hesabında görüntüleri paylaşan Vali Kaldırım:- “Can dostlarımızın yoğun kar yağışı ve soğuklardan etkilenmemesi için bütün ekiplerimiz seferber durumda” SAKARYA



- Sakarya’nın Taraklı ilçesinde donmak üzereyken vatandaş tarafından fark edilen yavru köpeği o esnada bölgeden geçen polis ekipleri araca alarak ısınmasına yardımcı oldu. Polis ekiplerinin duyarlı hareketi takdir topladı. Taraklı ilçesinde tavuk üreticiliği yapan Özkan Sarı isimli vatandaş, yol kenarında titreyen yavru bir köpek gördü. Donmak üzere olan köpeği ısınması için vatandaş kucağına aldı. O esnada bölgeden geçen ve durumu gören polis ekipleri, donmak üzere olan köpeği hemen araca aldı. Polis aracının kaloriferinde köpeği ısıtan polis ekiplerinin hareketi takdir topladı. Titreyen köpeği hemen arabaya götürdüler Taraklı’da tavuk üreticiliği yapan Özkan Sarı, “Köpek titriyordu yolda gördüm ben, donmak üzereydi. Kucağıma almıştım, o arada da Taraklı İlçe Emniyet’in ekipleri geçiyordu. Hemen durdular, baktılar köpek titriyor hemen arabaya götürdüler. Duyarlı oldukları için onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Kaldırım’da sosyal medya hesabından paylaştı Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaşanan olayın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Kaldırım paylaşımında, “Can dostlarımızın yoğun kar yağışı ve soğuklardan etkilenmemesi için bütün ekiplerimiz seferber durumda. Onların merhametimize ve sevgimize en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde sokaklarda bulunan can dostlarımızı korumayı ve beslemeyi ihmal etmeyelim” ifadelerine yer verdi. (BCT-



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