Donmak üzere olan serçeye polis şefkati

-Polisin masada serçeyi ısıtması ve masaj yapması

-Serçenin bırakılması



( MALATYA ) MALATYA



- Malatya’da donmak üzere olan serçe, polisin şefkatli müdahalesi ile hayata döndürüldü. Olay, Darende İlçesi Bölge Trafik Denetleme Darende İstasyon Amirliği bahçesinde yaşandı. Aşırı soğuktan dolayı ağaçtan düşen serçeyi polis memurları gördü. Bir trafik polisi, soğuktan donmak üzere olan serçeyi avucunda ısıtarak masaj yapmaya başladı.

Masaj sonucunda kendine gelen Serçe, daha sonra tekrar doğaya bırakıldı. Cep telefonuyla kayıt altına alınan bu görüntü, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında “Sorumluluk bölgemizde ki tüm canlar bize emanet. Dünyayı yaşanılabilir kılan insanın merhametidir” şeklinde paylaşıldı. Polisin sosyal medyadaki paylaşımı izlenme rekorları kırıldı.



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