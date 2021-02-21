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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Donmak üzere olan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı

Donmak üzere olan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı

Köpeğin kurtarılma anları

( ORDU ) ORDU

Sokak Köpeği Mahsur Kaldı Köpek Hayvan Barınağı Hayvan 


- Ordu’da, dereye düşen ve donmak üzere olan bir sokak köpeği, Altınordu Belediyesi ekiplerince kurtarıldı. Altınordu ilçesi Kuyulu Mahallesi’nde bir sokak köpeği, dereye düşerek mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Hayvan Koruma ve Besleme ekipleri, olay yerine intikal etti. Burada ekipler, soğuktan donmak üzere olan köpeğin hayatta olduğunu fark edince, sevimli hayvanı dereden kurtarıp kucaklayarak, belediyeye ait araca götürdü. Kurtarılan köpek, yapılan ilk kontrollerinin ve bakımın ardından geçici hayvan barınağına teslim edildi. Belediye ekiplerinin duyarlılığı vatandaşların takdirini toplarken, sevimli köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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