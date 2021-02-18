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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Donmak üzere olan keçiler ekiplerce kurtarıldı

Donmak üzere olan keçiler ekiplerce kurtarıldı

Karda mahsur kalan küçükbaş hayvan ve araç içeresinde bulunanlardan görüntü,

( SİİRT ) SİİRT

Keçi Karla Mücadele Kar Yağışı Hayvan 


- Siirt’in Şirvan ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle karda mahsur kalan küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet ve araç içerisinde bulunan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı. Dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yolunda mahsur kalan küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet ve araç içerisinde bulunan 4 kişi Karayollarına bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Ekipler köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Köy yolunda mahsur kalan küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet ve araç içerisinde bulunan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı. Sürücü, kendilerini ve hayvanlarını kurtaran ekiplere teşekkür etti.
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