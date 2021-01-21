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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Donmak üzere olan engelli vatandaşı zabıta ekipleri kurtardı

Donmak üzere olan engelli vatandaşı zabıta ekipleri kurtardı

Zabıta ekiplerinin engelli vatandaşı alarak götürmesi

( BURSA ) BURSA

Market Engelli Vatandaş Zabıta 


- Bursa'da soğuktan donmak üzere olan engelli adamı Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kurtardı. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Yeşil Mahallesinde bir marketin önünde duran ve konuşma engelli olduğu öğrenilen bir adamı fark eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri hemen müdahale etti. Ekipler engelli adamı araçlarına alarak Başaran Mahallesindeki ikametine, ailesinin yanına götürdü.
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