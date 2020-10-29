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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Döner bıçaklı satırlı kavgada 6 tutuklama

Döner bıçaklı satırlı kavgada 6 tutuklama

arşiv görüntüler

( MALATYA ) MALATYA

Argo Satırlı Kavga Irak 


- Malatya’da yabancı uyruklu iki grup arasında argo konuşmadan çıktığı iddia edilen döner bıçaklı, satırlı ve sopalı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı.Malatya merkez ilçe Battalgazi Yenihamam Mahallesi Buhara Bulvarı üzerinde yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında iddiaya göre argo konuşma nedeniyle döner bıçaklı, satırlı ve sopalı kavga çıkmış, olaydan sonra 6 zanlı gözaltına alınmış, 7 kişi de çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.Mahkemeye çıkarılan 6 yabancı uyruklu şahıs mahkemece tutuklandı. Bir zanlı ise serbest bırakıldı.
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