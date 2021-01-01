Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Dondurucu soğukta yem nöbeti

Dondurucu soğukta yem nöbeti

kuşlardan detay

Hava Sıcaklığı Yaşam Mücadelesi Kış Mevsimi Hassasiyet Kar Yağışı 

-kuşların çatılarda birbirlerine sığınarak hayatta kalma mücadelesinden detay
-kuşlardan yakın detaylar
-Nail Akar’ın kovayla kuşlara yem taşıması
-kuşlara yem serpilmesi
-serpilen yeme gelen kuşların karınlarını doyurması
-Nail Akar ile röp.

( MUŞ )- Yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, her sabah aynı yerde kendilerine yem veren vatandaşı bekliyor MUŞ

- Muş’ta kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, her sabah mesken tuttukları alanda kendilerine yem veren vatandaşı bekliyor.Muş’ta dondurucu soğuklarda yaşam mücadelesi veren kuşlara her sabah kovayla yem taşıyan Nail Akar isimli vatandaş, hayvanların yiyecek ihtiyacını karşılıyor. Özellikle kırsal kesimde hava sıcaklığının eksi 15 dereceleri bulması yaban hayvanlarını olumsuz yönde etkiliyor. Kanatlı hayvanların kış mevsiminde hayatta kalabilmeleri için onları kendi eliyle besleyen Akar, her gün bir saatini kuşlara yem taşımakla geçiriyor.Soğuk kış günlerinde kuşların yem bulmakta güçlük çektiğini ifade eden Akar, vatandaşlardan cam, balkon ve kapı önlerine yem bırakmaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.Kuşların her sabah soğuktan dolayı kapı önünde yem beklediğini kaydeden Akar, “Kış mevsiminde olmamızdan dolayı hayvanlara her sabah buğday serpiyorum. Her yer karla kaplı olduğu için her sabah buraya geliyorlar. Bende sabah erkeden onları yemliyorum” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı