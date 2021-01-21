Dondurucu soğukta evlatlarının yolunu gözlemeye devam ediyorlar

-Çadırdan görüntü

-Türkan mutlu röportaj

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, evlat nöbetini dondurucu havaya rağmen sürdürüyor. Terör örgütü PKK mensupları tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 507'nci gününde de sürüyor. 7 yıl önce 17 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Ceylan için oturma eylemini sürdürün Türkan Mutlu, kızı geri gelinceye kadar eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi.



Mutlu, “Beklediğim kapıda benim ciğerimi benden kopardılar, evladım için 7 yıldır ben HDP ve PKK ile savaşıyorum. Ben ilk Ceylan’ı benden kopardıklarında bu kapıya gittim, bana ‘Neden üzülüyorsun, Ceylan şeref yolunda’ dediler. Bugün ilk günkü gibi yine o anneyim, onların kapısına yine gelmiş Ceylan’ımı istiyorum ama bugün şerefsizim. Eğer onlarda şeref ve gurur olsaydı, bir gün bile kızımı yanlarında tutmazlardı. Dağda kızımın arkasına saklanıyorlar, burada da benden saklanıyorlar. Başını eğiyorlar, bir insan neden başını eğer, demek ki suçlular onun için başını eğiyorlar. Ben Ceylan’ı buradan almayana kadar burayı terk edip gitmem" dedi.





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