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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Dondurucu soğukta 6 metre derinliğindeki çukurda çalışma

Dondurucu soğukta 6 metre derinliğindeki çukurda çalışma

Karlı bölge

Su Sıkıntısı İçme Suyu Şili 

-iş makinelerinin çalışması
-6 metre derinliğindeki çukura giren ekip
-yapılan çalışmalar

( HAKKARİ )- 20 kişilik ekip kentin susuz kalmaması için çalışıyor HAKKARİ

- Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri dondurucu soğukta kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana hatta çalışma yaptı. Çetin kış şartlarının yaşandığı Hakkari’de belediye ekipleri vatandaşların sıkıntı yaşamaması için büyük bir çaba sarf ediyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı 20 kişilik ekip, kentin su sıkıntısı yaşamaması için Otluca köy yolundaki ana su hattında tamir çalışması başlattı. 6 metre derinliğinde çukur açarak içme suyu şebekesine ulaşmayı başaran ekipler, soğuk havaya aldırış etmeden hatları onardı. Kendilerini soğuk havada korumak için yer yer ateş yakan ekipler ana hatları kısa sürede tamir etti. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri, Otluca köy yolunda içme suyu ana hat tamir çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek, vatandaşların sağlıklı su alması için tüm imkanları seferber ettiklerini belirttiler.
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