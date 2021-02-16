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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Dondurucu soğuklara aldırış etmeden kendisini kara gömdü

Dondurucu soğuklara aldırış etmeden kendisini kara gömdü

Kendisini kara gömen vatandaş

Sosyal Medya Hava Sıcaklığı Irak 

-Soğuk havada suya girmesi

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Erzurum’da Selçuk Orhan isimli bir vatandaş dondurucu soğuklara aldırış etmeden kendisini kara gömdü. Öte yandan 0’ın altına düşen hava sıcaklığında buz gibi göle giren Orhan, görenleri şaşkınlık içerisinde bıraktı. Erzurum’da Selçuk Orhan isimli bir vatandaş soğuk havaya aldırış etmeden kendisini kara gömdü. Üzerinde sadece şortu ile kara yatan Orhan, arkadaşının yardımıyla kendisini kara gömdü. Daha sonra kar üzerinde spor yapan Selçuk Orhan buz gibi havada bir göle girdi. Selçuk Orhan’ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri izleyenler şaşkınlıklarına engel olamadı. (ÇK)
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