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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı

Dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı

kar yağışından görüntü

Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Irak 

-Detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Bir süredir Ağrı’yı etkisi altına alan dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı. Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’da dondurucu soğukların ardından yağması beklenen kar yağışı başladı.
Günün erken saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının, eksi 20 dereceyi bulan hava sıcaklıklarını mevsim normallerine döndürmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de aralıklarla yağması beklenen kar yağışı, kent merkezinde kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
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