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11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Dondurucu soğuk kapıya dayandı: İstanbul’da sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

Dondurucu soğuk kapıya dayandı: İstanbul’da sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

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( İSTANBUL )- İstanbul’da Pazar günü başlayacak olan kar yağışı 5 gün etkili olacak İSTANBUL

Yağmurlu Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Bahar Havası 


- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden duyurusunu yaptığı soğuk hava Megakent İstanbul’da adeta kapıya dayandı. Yaklaşık 10 gündür bahar havasının etkili olduğu İstanbul’da sıcaklıklar bugünden itibaren 20 dereceye yakın düşecek. Soğuk hava ile birlikte Cumartesi gece saatlerinden itibaren son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı 5 gün boyunca etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da etkili olması beklenen son yılların en şiddetli soğukları için günler öncesinden tahminde bulunmuştu. Yapılan tahminlerin ardından İstanbul’da 10 gündür etkili olan bahar havası bugün İstanbul’u terk ediyor. Bahar havasının terk ermesi ile birlikte İstanbul’da bu gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları 20 derece birden düşecek. Soğuk hava ile birlikte Cumartesi günü gece saatlerinde kar yağışı İstanbul’un batı ilçelerinden giriş yapması bekleniyor. Kar yağışının İstanbul’da Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerine kadar etkili olması bekleniyor. Uzmanların tahminlerine göre etkili olacak olan kar yağışı son yılların en ağır kış şartları arasında yer alacak. Öte yandan kar yağışının İstanbul’da son yılın en düşük seviyesini gören barajların doluluk oranlarını da hızla yükseltmesi bekleniyor. Beklenen soğuk hava ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklama ise şu şekilde: “Havanın; Perşembe günü parçalı çok bulutlu, Cuma günü ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu, Cumartesi ise çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması bekleniyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.” İstanbul’da önümüzdeki 7 gün boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle açıklandı. Bugün parçalı bulutlu 12-19 derece Cuma günü parçalı bulutlu 2-12 derece Cumartesi bulutlu 1-3 derece Pazar kar yağışlı -1-3 derece Pazartesi kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 2 derece Salı kar yağışlı en düşük -3 en yüksek 1 derece Çarşamba kar yağışlı en düşük -3 en yüksek 1 derece
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