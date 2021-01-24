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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Dondurucu havada kısıtlama nöbeti

Dondurucu havada kısıtlama nöbeti

Boş kalan caddelerden görüntü

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Sayılar Kış Mevsimi Polis Ekipleri 

-Polis Kontrol noktasından görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Diğer detaylar

( VAN -ÖZEL) VAN

- Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri halk sağlığı için eksi 15 derecede nöbet tutmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 7’nci haftasında polis ekipleri eksi 15 derecelik havada denetimlerini sürdürüyor. Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yoğunluğun en fazla olduğu cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentin en yoğun olduğu bölgelerde sadece kısıtlamadan muaf olanlar işe giderken, polis ekipleri ise 48 saat halkın sağlığı için eksi 15 dereceye düşen hava sıcaklığında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. "Eksi 15 derecede denetim" Van’da çetin geçen kış mevsiminde gündüz hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derecede seyrediyor. Dondurucu havada boş kalan cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yapıyor. Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla vaka sayıları azalırken, polis ekipleri halk sağlığı için dondurucu soğukta çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (MSA-Y)
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