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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Dondurucu havada Avcılar Sahili martılara kaldı

Dondurucu havada Avcılar Sahili martılara kaldı

drone görüntüsü

Kar Yağışı 

-Martıların uçması
-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE)- Sahil kenarındaki yüzlerce martı havadan görüntülendi İSTANBUL

- İstanbul'da soğuk hava ve kar yağışının kendini hissettirmesiyle beraber, Avcılar Sahili martılara kaldı. Sahil kenarında bekleyen yüzlerce martı havadan görüntülendi. İstanbul'da soğuk hava ve kar yağışı dün öğle saatleri itibariyle etkisini gösterdi. Yer yer yoğun kar yağışının olması nedeniyle kent genelinde beyaz örtü oluştu. Bunun yanı sıra korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin en işlek noktaları boş kaldı. Sessizliğin hakim olduğu yerlerden olan Avcılar Sahili ise adeta martılara kaldı. Sahil kenarına tüneyen martılara güzel görüntüler oluşturdu. Martıların sahil kenarında tünemeleri havadan görüntülendi.
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