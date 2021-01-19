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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Donan yakıt deposunu ısıtmak isterken kamyonu küle dönüyordu

Donan yakıt deposunu ısıtmak isterken kamyonu küle dönüyordu

-Kamyondan görüntüler

Polis Bild Yakıt Deposu Polis Ekipleri 

--İtfaiye ekiplerinden görüntüler
--Detay

( KOCAELİ )- Altında yakılan ateşle tutuşan kamyonu itfaiye ekipleri söndürdü KOCAELİ

- Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sahibinin donan yakıt deposunu ısıtmak için altında yaktığı ateşle alev alan kamyon, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kül olmaktan kurtarıldı. Olay öğlen saatlerinde Dilovası Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet M., isimli sürücü yakıt deposu dolanan 42 RH 602 plakalı BMC marka kamyonu altında ateş yaktı. Yakıt deposunu ısıtmak için yakılan ateş ise kamyonun altındaki kabloları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Kamyonunun alev aldığını gören sürücü, 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Kamyonun motor kısmında maddi hasara neden olan yangın hakkında polis ekiplerince inceleme başlatıldı. (HY-GY
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