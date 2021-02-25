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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Donan Nazik Gölü’nde eskimo usulü balık avı

Donan Nazik Gölü’nde eskimo usulü balık avı

Köylülerin buzu kırarak ağları çekmesi

Aynalı Sazan İnci Kefali Eskimo Balık Avı Kışla 

-Köylülelerin balık avından detay görüntüler
-Balık tutan Ömer Ayaz’ın konuşması

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü’nün donmasıyla köylüler eskimo usulü balık avı yapıyor. İlçeye bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sakinleri, her yıl soğuk hava nedeniyle donan Nazik Gölü'nde tehlikeye aldırış etmeden balık avlıyor. Yüzeyi tamamen donan gölde köylüler, kazma ve küreklerle buz tabakasını kırarak göle attıkları ağlarla aynalı sazan ve inci kefali türünde balıklar avlıyor. Ahlat’ın Dilburnu köyünde yaşayan Ömer Ayaz, Nazik Gölü’nün üzerine çıkıp önceden attıkları ağları çektiklerini belirterek, “Bu sene buz biraz geç tuttu. Ağlarımızı 2 gün önce attık, bugün gelip çektik. Bayağı iyi çıktı. Tuttuğumuz balıkları evimize götürüp tüketiyoruz. Bazen fazla olunca satıyoruz” dedi.

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