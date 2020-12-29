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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Donan Çıldır gölünde saz çalıp türkü söyledi

Donan Çıldır gölünde saz çalıp türkü söyledi

-Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölünden görüntü

Hava Sıcaklığı Bağlama Gezin Bisiklet Turu Bisiklet 

--Buz tutan göl üzerinde saz çalıp söyleyen Aşık Yener Yılmazoğlu'ndan görüntü
--Yener Yılmazoğlu ile röp.

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Aşık Yener Yılmazoğlu, donan Çıldır Gölü üzerinde saz çalıp türkü söyledi.

Ardahan'da hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düşmesi nedeniyle Çıldır Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Cam gibi bir buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Aşıklık geleneğini yaşatan Yener Yılmazoğlu, bağlamasıyla buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde kısa bir gezintiye çıktı. Gezinti sonrası göl ortasına cam gibi olan buz üzerinde oturarak bağdaş kuran Yılmazoğlu, saz çalıp türküler söyledi.

Karşıdaki dağların bembeyaz karla örtülmesi, altında masmavi buz tutan bir Çıldır Gölü ve birbirini tamamlayan muhteşem manzara eşliğinde türküler söyleyen Yılmazoğlu, ’’Bizler gurbette yaşıyoruz ama yüreğimiz burada. Gerçekten de bu güzelliği hiçbir yerde bulamazsınız. 3 gün önce donan gölün üzerine çıkmak gerçekten çok güzel.’’ Dedi. Çıldır gölünde Kızaklı at ile gezmek, Kar motosikleti kullanmak, Balık yakalamak, bisiklet turu ve daha yapılacak bir çok aktivite mümkün. (OY-ÖB)
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