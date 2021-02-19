

- Ardahan’da donan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakla drift yaptılar. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Çıldır ilçesinde sınırlarında bulunan ve 123 kilometre karelik yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölünde atlı kızakla drift yaptılar. Çıldır Gölü üzerinde özel beslediği atları ve atlı kızağı ile evinin ekonomisine katkı sunan Ogün Karadaş isimli vatandaş, turistlerin farklı şeyler talep ederek adrenalin aradıklarını belirterek drift yaparak eğlenceli vakit geçirmelerini sağladıklarını söyledi.



Donan göl üzerinde atlı kızakların drifti renkli görüntülere sahne oldu.



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