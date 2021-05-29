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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Domuzlardan korktu, ağaca tırmandı

Domuzlardan korktu, ağaca tırmandı

Fındık bahçesi domuz sürüleri detay

Cep Telefonu Saldırı 

-Domuzun yavruları birlikte otlanması detay
-Yetişkin domuzun kişiyi fark etmesi detay
-Vatandaşın koşarak kaçması detay

( ORDU -ÖZEL) ORDU

- Ordu'da domuz sürüyle karşılaşan bir kişi korkudan ağaca tırmandı. Fındık bahçesinde domuz sürülerinin olduğunu gören Mustafa Bıyık isimli çiftçi cep telefonuyla sürüyü videoya çekmeye başladı.
Daha sonra kendisini fark eden domuzların saldırısından ağaca çıkarak kurtuldu. Domuzların saldırısından ağaca tırmanarak kurtulduğunu anlatan Bıyık, "Fındık bahçesinde domuz sürüsüyle karşılaştım. Sürünün içerisinde yavru domuzlar da vardı. Domuzlar beni fark edene kadar videoya çektim. Sonrasında domuzlar üzerime doğru gelince korkudan ağaca tırmandım" dedi.

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