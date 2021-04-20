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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Domuz yavrularını elleriyle böyle beslediler

Domuz yavrularını elleriyle böyle beslediler

Cep telefonu görüntüsü

Mısır Irak Mısır Tarlası 

-Yavru domuzlardan görüntü
-Domuzlara süt verilmesinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir çiftçi, mısır tarlalarına zarar veren domuz yavrularını bir hafta boyunca evde sütle besledikten sonra doğaya bıraktı. Çınar ilçesi Altunakar köyünde çiftçiler, mısır tarlasında domuz yavruları ile karşılaştı. Domuzların tarlalarına zarar verdiğini bilen çiftçi Hamit Şenol, buna rağmen yavruları alıp evine götürerek sütle beslemeye başladı.
Şenol, evinde bir hafta boyunca beslediği yavru domuzları daha sonra dopğal ortamlarına bıraktı. (RK-YRT-
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