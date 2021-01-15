Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Domuz ile köpekler arasındaki amansız mücadele böyle görüntülendi

- Domuz ile köpekler arasındaki amansız mücadele böyle görüntülendi

-Afyonkarahisar’da köye inen domuz köpeklerle savaştı

Köpek Karahisar Cep Telefonu Kar Yağışı Saldırı 

-Domuz ile çok sayıda köpeğin savaşı detaylı görüntü
-Köpeklerin domuza saldırması

( AFYON KARAHİSAR)- Aç kaldığı için ilçe merkezine inen domuzu köpekler böyle kovaladı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kar yağışı dolayısıyla aç kalan yabana domuzu yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi. Bunu gören köpeklerle domuz arasında yaşanan amansız mücadele ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Şuhut'un Atlıhisar köyünde yiyecek bulmak için köye giren bir domuz köpekler tarafından fark edilince adeta amansız bir mücadelenin fitili ateşlendi. Vatandaşların cep telefonları ile kayıt altına aldığı olayda domuzu gören 3 köpek hemen saldırıya geçti. Uzun süre domuz ile köpekler arasında mücadele yaşandı. Hayatta kalabilmek için köpeklere direnen domuz köpeklerle baş edemeyeceğini anlayınca kaçmak istedi. Köpekler domuzun peşini bırakmadı ve bir süre sonra domuz yenik düşerek köpekler tarafından kovalandı. Köpekler ile domuz arasında yaşanan bu hayatta kalma savaşı köylü vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı