Domates ve nar yüklü TIR’ın dorsesi patladı

-TIRIN DORSESİNDE BULUNAN SEBZE VE MEYVELERİN YERE SAÇILMIŞ HALİ

-TIRDAN VE ÜRÜNLERDEN DETAY

-ŞOFÖRDEN DETAY



( ANTALYA )- Antalya’dan Mersin toptancı haline domates ve nar götürmek üzere yola çıkan TIR’ın dorsesi patladı. ANTALYA



- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki sebze ve meyve yüklü TIR’ın dorsesi, yüke dayanamayarak patladı. Olay, dün saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Antalya Toptancı Halinden domates ve nar alan 07 PC 454 plakalı TIR, Mersin Toptancı Haline doğru yola çıktı. Yolda dorseden sesler işiten TIR şoförü, durumu işverenine bildirerek ürünleri başka bir araca nakletmek istedi. Cumhuriyet Mahallesi D400 Karayolu kenarına aracını park ederek, arkasından gelen TIR’ı bekleyen şoför, kontrol amacıyla dorsenin kapağını açınca bir anda dorsenin devrilmeye başladı.

Yan yatan dorsenin kapakları patlayınca dorsede yüklü bulunan domates ve nar çevreye saçıldı. Olayda yaralanan olmazken, aracın kasasındaki 20 ton nar ve 5 ton domates döküldü. Ürünler toplanarak firmanın gönderdiği diğer araca yüklendi.



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