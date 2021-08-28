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Domaniç'te tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Domaniç'te tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Domaniç'te tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Olay yerinden detay

Acil Servis İlk Müdahale Trafik Kazası Alabalık 112 Acil Servis 

-Kazaya karışan araçlardan detay
-Yaralılardan detay

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Domaniç İlçesi Domaniç-İnegöl yolu, Heyelanlı bölge de tır ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Domaniç - İnegöl Yolu Heyelanlı bölge mevkiinde meydana gelen trafik kazasında İnegöl istikametinden gelen tır ile Domaniç istikametinden giden otomobil çarpıştılar. Kazada otomobilde bulunan üç kişiden ikisi yaralandı. Yarlılardan otomobil sürücüsü V. B. ve E.R. olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralı otomobil sürücüsü V.B. yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Domaniç Jandarma ve Polisinin aynı anda müdahale ettiği kazada, kilometrelerce uzayan kuyruk ve toplanan kalabalık anında dağıtılarak yolun açılması sağlandı. Domaniç İlçe Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (TY-EFE)
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