Domaniç'te tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

-Kazaya karışan araçlardan detay

-Yaralılardan detay



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya’nın Domaniç İlçesi Domaniç-İnegöl yolu, Heyelanlı bölge de tır ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Domaniç - İnegöl Yolu Heyelanlı bölge mevkiinde meydana gelen trafik kazasında İnegöl istikametinden gelen tır ile Domaniç istikametinden giden otomobil çarpıştılar. Kazada otomobilde bulunan üç kişiden ikisi yaralandı. Yarlılardan otomobil sürücüsü V. B. ve E.R. olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralı otomobil sürücüsü V.B. yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Domaniç Jandarma ve Polisinin aynı anda müdahale ettiği kazada, kilometrelerce uzayan kuyruk ve toplanan kalabalık anında dağıtılarak yolun açılması sağlandı. Domaniç İlçe Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (TY-EFE)

