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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Domaniç’te kuyumcuya soygun girişimi

- Domaniç’te kuyumcuya soygun girişimi

-Domaniç'te Kuyumcuyu Soygun Girişimleri

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Ekince Soygun Soygun Girişimi 


- Kütahya’nın Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde kuyumcuya soygun girişiminde bulunuldu. Olay, Hisar Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde Hamit Önder’e ait kuyumcu dükkânında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah 05.50 sıralarında gri renkte bir araçta 4 kişi oldukları tahmin edilen şüpheliler önce kuyumcunun kepenklerini araçta bulunan çeki halatı ile patlattılar. Kepenkleri patlatan şüpheliler daha sonra kuyumcunun camını kırmaya çalıştı. Komşu esnafın olayı fark etmesi sonucu şüpheliler olay yerinden kaçtı. Komşu esnaf Hayrettin Bozdemir, “Ben içeride dükkânımdayken arabanın buraya geldiğini gördüm. Kepenkleri kancalı demire taktıktan sonra arabanın arkasındaki kurulu çeki halatı düzeneğiyle kepenkleri patlattılar. Cama çekiçle vurmaya başladılar. Ben dükkandan bağırınca arabaya binip kaçtılar. Araç plakasızdı. Saat 5.50 civarında oldu olay. Şahıslar toplam 4 kişiydi. Silah çektiler. Silah çekince bizde yanlarına sokulamadık” dedi.
Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. (TY-EFE)
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